 فيروس كورونا يتسبب في تراجع إيرادات شركات الطيران

أعلنت منظمة الطيران المدني “إيكاو”عن تراجع إيرادات شركات الطيران العالمية ما بين 4 إلى 5 مليار دولار بسبب الفيروس.

وقالت أن حوالي 70 شركة طيران ألغت جميع الرحلات الدولية المتجهة من وإلى الصين.

وأضافت أن هذه الإجراءات أدت إلى انخفاض بنسبة 80بالمائة في سعة شركات الطيران الأجنبية للمسافرين مباشرة من وإلى الصين.

بالإضافة إلى تسجيل إنخفاض في سعة شركات الطيران الصينية للمسافرين بنسبة 40 بالمائة.

وأشارت المنظمة في بيانها أنه قبل الوباء كانت شركة الطيران تخطط لزيادة 9 بالمائة من الرحلات المتجهة من وإلى الصين.