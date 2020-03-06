فيروس كورونا يجبر الرابطة على تغيير بروتوكول المباريات!

أكد المكلف بالإعلام على مستوى الإتحاد الجزائري لكرة القدم صالح باي عبود، أن الرابطة المحترفة لكرة القدم تتجه لتغيير بروتوكول المباريات بسبب إنتشار فيروس كورونا.

وتحدث صالح باي عبود في تصريح للقناة الإذاعية الثالثة صبيحة اليوم الجمعة، عن إنتشار فيروس كورونا قائلا:

” سيكون هناك إجتماع يوم الإثنين مع رؤساء أندية القسم الأول ورئيس الرابطة، وسنتحدث في هذا الموضوع، ولا يمكن أن نبقى بعيدين حول ما يحدث في العالم، خصوصا أن الدول المجاورة إتخذت نفس القرار على غرار إيطاليا، وفرنسا، وأضن أن الإجراءات ستتخذ بالنظر إلى التطورات المتعلقة بإنتشار هذا الفيروس”.

وأضاف: “حسب إعتقادي مباراة الأمس لم يتم إتخاذ قرار منع المصافحة، لكن الرابطة ستتخذ إجراءات بروتوكول بخصوص المصافحة”.