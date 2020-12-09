فيروس كورونا يحرم بن سبعيني من مواجهة الملكي

لن يكون الدولي الجزائري، رامي بن سبعيني، حاضرا سهرة اليوم الأربعاء، خلال المواجهة الحاسمة التي تنتظر ناديه بوروسيا مونشغلادباخ، أمام ريال مدريد.

وغاب إسم الظهير الأيسر، عن القائمة التي إستدعاها المدرب ماركو روز، للموعد أمام الملكي في رابطة الأبطال الأوروبية.

ولم يتعافى محارب الصحراء، لحد الساعة، من فيروس كورونا، الذي أصيب به خلال رحلة عودة الخضر من زيمبابوي، نوفمبر الماضي.

ويواصل إبن مدينة قسنطينة، تلقي العلاج وفقا لما كشف عنه فريقه الألماني في الأيام الماضية، في إنتظار عودته للميادين قريبا.

وضيع المدافع مُتعدد المناصب، الى حد الآن، أربع مُباريات، ليترك فراغا رهيبا في الخط الخلفي لـ”الفوهلن” بإعتراف الطاقم الفني.

ويستهدف نجم رين السابق، العودة الى المُنافسة في أقرب الآجال، وهو الذي كان بصدد تأدية أفضل مواسمه منذ بداية مشواره.