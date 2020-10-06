فيروس كورونا يعصف بتحضيرات شباب بلوزداد

عصف فيروس كورونا، بتحضيرات شباب بلوزداد الإستعدادية للموسم الجديد، حيث أعلن النادي إنهاء تربص في مُستغانم بشكل مُبكر.

وقرر الطاقمان الطبي والفني، ختم التربص في غرب البلاد، أسبوعا قبل نهايته، بعد تعرض المدافع سفيان بوشار لعدوى كوفيد 19.

وسيكون زملاء أمير سعيود، على موعد مع الخضوع لفحوصات جديدة اليوم بعد العودة للعاصمة، لمعرفة وضعهم الصحي.

وتُشير الأخبار الواردة من بيت “السياربي”، عن تعرض عناصر أخرى للعدوى، في خبر غير سار بالمرة بالنسبة للمدرب فرانك دوما.

وأوضح بطل الجزائر، بأنه سيُباشر تحضيراته من جديد مُباشرة بعد التأكد من سلامة لاعبيه، خاصة وأنه مقبل على مُباراة كأس السوبر.

يُذكر بأن بوشار يعد ثاني لاعب من أبناء لعقيبة يُصاب بكورونا، بعد زميله سمير عيبود منذ أسابيع مضت.