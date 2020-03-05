فيروس “كورونا” يعصف بمباريات “الكالتشيو” !

أكدت الحكومة الإيطالية، أنه تقرر إقامة مباريات الكالتشيو المقبلة دون جماهير وخلف أبواب مغلقة لتفادي تفشي فيروس “كورونا”.

وأكدت الحكومة الإيطالية، أنها وضعت كل التدابير اللازمة من أجل إيقاف هذا الفيروس الذي ينتشر في مختلف بقاع العالم.

ونشر بيان رسمي صادر عن الحكومة الإيطالية بأن سيتم تنظيم جميع الأحداث الرياضية داخل إيطاليا بدون حضور الجماهير حتى يوم 3 أفريل القادم.

وأضاف البيان، أن الأندية الإيطالية سوف تتحمل مسؤولية إجراء فحوصات للتأكد من عدم إصابة أي من الرياضيين أو الموظفين بفيروس كورونا خلال الفترة القادمة.

يأتي هذا القرار بعد ارتفاع حالات الوفاة جراء فيروس كورونا لما يزيد على 100 شخص.