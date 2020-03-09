فيروس “كورونا” يعصف بمباريات دوري الأبطال !

سيكون “باريس سان جيرمان” محروما من جماهيره في مباراة الأربعاء في إياب دور الثمن النهائي في دوري الأبطال أمام “بروسيا دورتموند”.

وجاء هذا القرار بالنظر لتفشي فيروس “كورونا” في فرنسا، وبالتالي سيكون رفقاء “نيمار” أمام مشكل عويص في غياب الجمهور.

يذكر أن نتيجة الذهاب انتهت لصالح الفريق الألماني بنتيجة 2-1، ويأمل “البياسجي” في تجاوز اخفاقات المواسم السابقة والتأهل للدور الربع النهائي.

من جهة أخرى، ستكون مباراة “برشلونة” أمام “نابولي” في “الكامب نو” هي الأخرى مهددة باللعب دون جمهور لذات السبب.