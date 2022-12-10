فيروس كورونا يعيش على هذه الأطعمة لعدة أيام

توصل خبراء الصحة إلى أن الفيروس المسبب لـ “كوفيد-19” يمكن أن يعيش في بعض محلات البقالة الجاهزة للأكل لعدة أيام.

وأجرت وكالة معايير الغذاء (FSA)، إختبارات، فوجدت أن فيروس كورونا يعيش لفترة أطول على الأطعمة ذات الأسطح غير المستوية، مثل البروكولي والتوت. وذلك عكس المنتجات ذات القشرة الناعمة مثل التفاح.

لكن العلماء نصحوا بعدم الخوف لأن المخاطر على المستهلكين لا تزال منخفضة للغاية.

ووجدت الاختبارات المعملية أن العبوات والمواد الغذائية ملطخة بفيروس SARS-CoV-2. ما في ذلك الفاكهة والمشروبات المعبأة في زجاجات، والتي قد يضعها الناس في أفواههم دون غسل.

وأظهرت معظم الأطعمة التي تم اختبارها انخفاضا ملحوظا في مستويات التلوث بالفيروس خلال الـ 24 ساعة الأولى.

لكن بالنسبة للفلفل وقشرة الخبز والجبن، فقد تم اكتشاف الفيروس المعدي لعدة أيام في ظل بعض الظروف.

وتعزز نتائج الدراسة الحاجة إلى اتباع إرشادات صارمة بشأن الحفاظ على تدابير المناولة الصحية المناسبة وعرض الأطعمة غير المعبأة.