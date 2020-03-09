فيروس “كورونا” يلغي بطولة مونتايغو الدولية

تقرر اليوم الإثنين، إلغاء الطبعة الـ48 من بطولة مونتايغو الدولية، لمنتخبات أقل من 16 عاما، بالنظر لتفشي فيروس “كورونا”.

وقرر المنظمون إلغاء هذه البطولة الدولية، التي كان من المقرر إجراؤها في الفترة ما بين 7 إلى 13 أفريل المقبل، بعد اجتماع مجلس إدارة هذه البطولة الدولية.

وجاء هذا القرار بالنظر لعدد المنتخبات المشاركة في هذه البطولة الدولية، والمخاطر التي يشكلها حاليا فيروس “كورونا”.

يذكر أن المنتخب الوطني لأقل من 16 عاما، كان ضمن المعنيين بالمشاركة في هذه البطولة الدولية، قبل أن يتم إلغاؤها.