فيروس كورونا يهدد بوقف بطولة البريمرليغ!

كشفت صحيفة دايلي مايل البريطانية أن فريق ليفربول الإنجليزي لم يضمن بعد لقب البريمرليغ بالرغم من إبتعاده بـ22 نقطة عن أقرب منافسيه مانشستر سيتي.

وذكرت صحيفة “تيليغراف”، أن الحكومة الإنجليزية قد تتخذ قراراً بإيقاف مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز “البريميرليغ”، من أجل محاربة فيروس كورونا والحد من انتشاره، خوفًا من أن يضرب إنجلترا كما فعل في إيطاليا.

وأضافت الصحيفة “لا يوجد أي ضمان لتتويج ليفربول بالدوري الإنجليزي الممتاز في حال تم إيقاف الموسم قبل نهايته وعدم استكمال باقي الجولات”.

أما صحيفة “ديلي ميل” فقالت، “على الرغم أن ليفربول يتفوق بفارق 22 نقطة على أٌقرب منافسيه في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، إلا أن ليفربول قد لا يتوج باللقب المحلي حال إلغاء المسابقة بسبب إنتشار فيروس كورونا”.

وكانت بريطانيا قد أعلنت يوم أمس الخميس إصابة 15 شخص بفيروس كورونا، وسط مخاوف بزيادة عدد المصابين في الأيام القادمة.