فيروس كورونا يُرسم تأهل الأردن لكأس العرب

تأهل المنتخب الأردني وبصفة رسمية للطبعة الأولى من كأس العرب 2021، والتي ستقام في قطر، بعدما أعلن فائزا على حساب منتخب جنوب السودان، الذي عجز عن لعب المُباراة الفاصلة، بسبب إصابة عدد كبير من لاعبيه وطاقمه بفيروس كورونا.

وأعلنت الفيفا في بيان رسمي لها، فوز “النشامى” بثلاثة أهداف دون رد، بسبب ظروف قاهرة، ولحماية صحة الجميع، من التعرض لعدوى الفيروس، مع تأكيدها بأن الإصابات التي تعرض لها منتخب جنوب السودان ليست بالخطيرة.

وأكدت اللجنة المُنظمة للمُنافسة، بأنها ستوفر جميع الخدمات الطبية للوفد السوداني، وبأن دولة قطر ستتحمل تكاليف الإعتناء بالوفد.