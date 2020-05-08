فيروس “كورونا” يُقرّب “بن رحمة” من “مانشستر يونايتد” !

كشفت مصادر صُحفية إنجليزية، أنّ إدارة “مانشستر يونايتد” ستعاين الأضرار التي خلفها فيروس “كورونا” قبل دخول الميركاتو.

وحسب ماذكرت ذات المصادر، فإن إدارة “الشياطين الحُمر” لن تكون مستعدة لدفع 130 مليون أورو للتعاقد مع نجم “بروسيا دورتموند” “سانشو”.

ولهذا السبب، فإن تفضل التعاقد مع النجم الإنجليزي في صيف 2021، على أمل التعاقد مع لاعبين بأقل الأسعار.

كما أن مغادرة بعض اللاعبين ستكون في صالح “بن رحمة”، الذي يترقبه الجميع ليكون بديلا لـ “لينغارد” الذي سيغادر النادي.

يذكر أن “بن رحمة” ارتبط مؤخرا بنادي “مانشستر يونايتد”، خاصة أنه لن يكلف خزينة النادي سوى 25 مليون أورو.