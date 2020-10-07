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فيروس كورونا يُهدد ودية الخضر أمام المكسيك

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فيروس كورونا يُهدد ودية الخضر أمام المكسيك
بقلم إسماعيل عشاش

أصبحت ودية الخضر أمام المكسيك، المُزمع إقامتها في هولندا مُهددة بالإلغاء، بعد ظهور حالة إصابة بكورونا لدى “لا تري”.

وأعلن الإتحاد المكسيكي لكرة القدم، عن إصابة لاعبه كارلوس رودريغيز بـ”كوفيد 19″، وهو المتواجد رفقة التشكيلة في تربصها الجاري.

ووُضع اللاعب البالغ من العمر 23 عاما في الحجر الصحي بشكل مُباشر، على أمل ألا يكون قد نقل العدوى لأحد زملائه في المجموعة.

وسيكون أشبال المدرب “تاتا مارتينو”، على موعد مع الخضوع لفحوصات جديدة للتأكد من سلامتهم.

ويتمنى الجميع عدم ظهور إصابات جديدة في صفوف المكسيك، لأن ذلك سيؤدي آليا لإلغاء المواجهة المُرتقبة أمام مُحاربي الصحراء.

يُذكر بأن أبطال إفريقيا 2019، يواصلون حاليا تحضيراتهم في النمسا، تحسبا لوديتهم المُنتظرة سهرة بعد غد الجمعة أمام نيجيريا.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=898900

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