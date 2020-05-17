فيروس كورونا: 4.5 مليون إصابة وأكثر من 307 ألف وفاة

بلغ عدد وفيات فيروس كورونا المستجد أكثر من 307 ألف وفاة منذ ظهور الوباء في ديسمبر الفارط.

وأفادت وكالة فرانس براس أنه تم تسجيل أربعة ملايين ونصف مليون إصابة في 196 بلدا ومنطقة.

وجاءت الولايات المتحدة في مقدمة الدول الأكثر تضررا لناحية الوفيات والإصابات، إذ سجلت 87 ألف و568 وفاة من بين ما يزيد على مليون و440 ألف إصابة.

تلتها المملكة المتحدة 34 ألف وفاة، و إيطاليا بـ31 ألفا و610 وفيات من بين 223 ألفا و885 إصابة.

وتحل إسبانيا في المرتبة الرابعة حيث أعلنت 27 ألفا و563 وفاة من بين 230 ألفا و698 إصابة، ومن ثم فرنسا بـ27 ألفا و529 وفاة من بين 178 ألفا و870 إصابة.

والترتيب قائم على أساس الأعداد المطلقة ولا يأخذ في الحسبان أعداد المصابين بالنسبة لعدد السكان.

وحتى اليوم، أعلنت الصين، عن 4633 وفاة و82 ألفا و941 إصابة، بينما تعافى 78 ألفا و219 شخصا.

وسجلت أوروبا 164 ألفا و536 وفاة من بين مليون و860 ألفا و927 إصابة حتى الآن.