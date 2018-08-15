فيروس مجهول يقتل شخصين ويصيب 3 آخرين في البويرة !

إدارة مستشفى «عين بسام» منعت الزيارات بالجناح الذي كانا به

نقل المصابين إلى مستشفى «القَطّار» والسلطات تفتح تحقيقا وبائيا

فتحت، نهار أمس، لجنة طبية استعجالية تحقيقا وبائيا بمستشفى عين بسام غربي البويرة، عقب وفاة عجوزين من بلدية الروراوة على بعد 10 كلم غربي عين بسام، في ظروف غامضة، بسبب إصابتهما بفيروس مجهول.

حيث لفظا أنفاسهما بعد إخضاعهما للمراقبة الطبية خلال اليومين الأخيرين. في ذات الوقت، تم تحويل 3 مصابين بنفس الأعراض إلى مستشفى «القَطّار» بالعاصمة قصد إجراء التحاليل الطبية وإخضاعهم للرقابة الطبية.

وقد عاش، نهار أمس، مستشفى عين بسام حالة طوارئ بسبب الفيروس، حيث تم منع كل الزيارات للجناح الذي كان يقبع فيه المصابون، وبعد أزيد من 4 ساعات من إخضاعهم للرقابة الطبية من دون تحسن حالتهم الصحية.

تم تحويلهم حسب مصدر طبي إلى مستشفى القطار نظرا لدرجة الحمى المرتفعة وبسبب تخوف الأطباء من تعقد وضعيتهم الصحية، لاسيما وأن الفيروس الذي أصاب الضحايا بقي مجهولا.

من جهة أخرى، علمت «النهار» من مصدر طبي، أن وزارة الصحة أوفدت هي الأخرى لجنة تحقيق طبية لمعرفة تفاصيل حول الداء المجهول، لاسيما وأن العدوى أصابت 5 أشخاص لحد كتابة هذه الأسطر.

وقد كشف رئيس مصلحة الوقاية، الدكتور هني بوعلام، أن مديرية الصحة فتحت تحقيقا وبائيا في خلفيات المرض المجهول، مضيفا أنه تم إجراء تحاليل طبية في انتظار صدور النتائج.