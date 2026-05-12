فيروس هانتا: الهلال الأحمر يدعو إلى الوقاية

دعا الهلال الأحمر الجزائري، اليوم الثلاثاء، إلى توخي الحيطة و الحذر في المعاملات الوقائية الصحية. وهذا بسبب الفيروس الجديد الذي يعرف باسم “هانتا”.

وقال الهلال أحمر الجزائري، إن فيروس “هانتا”، مرتبط بالقوارض، وقد ينتقل للإنسان عبر استنشاق جزيئات ملوثة في بيئات غير نظيفة.

ويمكن أن يسبب الفيروس مرضا خطيرا يؤثر على الرئتين والكلى. كما تظهر أعراض “هانتا” عادة خلال فترة تتراوح بين 1 إلى 5 أسابيع بعد التعرض للفيروس.

ومن أعراض المرض حمى مفاجئة، صداع شديد، آلام في العضلات، سعال وضيق في التنفس، وفي الحالات الشديدة فشل تنفسي أو كلوي.

وللوقاية من الفيروس، تنظيف الأماكن المعرضة للخطر، حفظ الطعام في حاويات محكمة الإغلاق، التخلص من النفايات و الأعشاب الطويلة حول المنازل، تجنب ملامسة القوارض وبرازها وغسل اليدين بانتظام بالماؤ والصابون.

في حين، لا يوجد علاج مضاد للفيروسات محدد لفيروس هانتا. ويكون بشكل رئيسي لتخفيف الأعراض ودعم المريض. الراحة، شرب السوائل، الأكسجين، والمتابعة الطبية في المستشفى بالحالات الشديدة.

وختمت الهيئة “معلومات بسيطة لكن مهمة لأن الوقاية تبدأ من المعرفة”.

وسجّلت منظمة الصحة العالمية حتى الآن ست حالات إصابة مؤكَّدة بفيروس هانتا من بين ثماني حالات مشتبه بها، بما في ذلك ثلاث وفيات جرّاء الإصابة هذا الفيروس المعروف والنادر والذي لا يوجد له أي لقاح أو علاج مباشر.

ومن جهتها أعلنت فرنسا عن أول حالة إصابة بفيروس هانتا يوم الاثنين. بعد أن ثبتت إصابة مواطن فرنسي على متن سفينة موبوءة بالمرض.

وأضافت وزيرة الصحة الفرنسية، أمس الاثنين أن نتائج أربعة ركاب فرنسيين آخرين على متن السفينة جاءت سلبية، لكن سيتم إعادة اختبارهم. وقالت السلطات الصحية إنها رصدت 22 حالة اتصال بفيروس هانتا في فرنسا حتى الآن.

