فيروس “هانتا” يفتك بركاب سفينة بالمحيط الأطلسي

أعلنت منظمة الصحة العالمية عن تسجيل 3 وفيات وإصابة واحدة بفيروس هانتا، بين ركاب سفينة سياحية في المحيط الأطلسي.

وجاء في بيان للمنظمة على موقع “إكس”، يوم الأحد، أن الإصابات طالت عدة أشخاص. توفي 3 منهم ونقل آخر إلى العناية المركزة في جنوب إفريقيا.

وأضافت منظمة الصحة العالمية بأنها “تقوم بتسهيل التنسيق بين الدول الأعضاء ومديري السفينة. من أجل الإجلاء الطبي لاثنين من الركاب الذين ظهرت عليهما أعراض الإصابة. إلى جانب التقييم الشامل للمخاطر على الصحة العامة ودعم الركاب المتبقين على متن السفينة”.

وأكدت الخارجية الهولندية أن اثنين من المتوفين كانا مواطني هولندا، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

كما أفادت وسائل إعلام بريطانية نقلا عن إدارة الصحة في جنوب إفريقيا بأن سائحا بريطانيا يعالج في الجمهورية بعد اكتشاف حالات فيروس هانتا.

وقالت الخارجية البريطانية إنها تراقب عن كثب التقارير عن تفشي الفيروس المحتمل على متن السفينة. وأنها على اتصال بالشركة المالكة للسفينة والسلطات المحلية.

وتعتبر هانتا فيروسات حمض نووي، وتسبب بعض أنواعها عدوى تؤدي إلى أمراض قاتلة للإنسان.