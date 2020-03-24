فيروس هانتا يقتل شخص في مقاطعة ووهان الصينية

توفي اليوم الثلاثاء شخص في مقاطعة ووهان الصينية بسبب فيروس “هانتا” الغير مستجد، وذلك خلال تواجده في حافلة النقل العام.

وحسب ما نشرته وسائل الإعلام الصينية اليوم الثلاثاء، فإن السلطات الصينية متخوفة من انتشار فيروس “هانتا” بعدما تغلبت على فيروس كورونا منذ عدة أيام فقط.

وحسب ذات المصدر فإن فيروس “هانتا” غير مستجد وينتشر بشكل رئيسي من القوارض، وبالدرجة الأولى الفأر الذي ثبت علميا أنه المسؤول الأول عن الإصابة بهذا الفيروس.

ومن أهم الأسباب الإصابة بالفيروس، التعرض لإستنشاق رائحة البول أو البراز أو اللعاب الخاص بالقوارض التي تنتقل عبر الهواء يتسبب في ذلك الإصابة بالفيروس.

وبعد الإصابة بالفيروس الذي يسهل انتقاله إلى الرئة التي يتراكم داخلها السوائل وتتسبب في التعرض لمشاكل تنفسية شديدة، كما أنه يسهل انتقاله من شخص لآخر عن طريق التنفس.