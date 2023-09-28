“فيروس” يجبر باكستان على غلق 56 ألف مدرسة ابتدائية وثانوية

أغلقت اليوم الخميس السلطات الباكستانية،آلاف المدارس في إقليم البنجاب الشرقي للسيطرة على انتشار عدوى فيروسية تصيب العين.

وأوضح وزير الصحة في حكومة إقليم البنجاب، الدكتور جمال ناصر أنه تم إغلاق 56 ألف مدرسة ابتدائية وثانوية. في الإقليم حتى الأول من أكتوبر المقبل. وذلك بعد تسجيل إصابة 1000 شخص بعدوى التهاب الملتحمة الفايروسي. المعروفة أيضاً باسم العين الوردية، داعياً المصابين بهذه العدوى إلى الحد من المخالطة الجسدية، والبقاء في المنازل.

من جانبه أوضح رئيس حكومة إقليم البنجاب محسن نقوي أنه أمر سلطات الصحة الإقليمية. بإطلاق حملة لتوعية سكان الإقليم بشأن كيفية الوقاية من هذه العدوى.