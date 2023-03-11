فيزا إلى فرنسا.. هام للراغبين في السفر

نشر مرکز تأشيرات فرنسا بالجزائر VFS Global بيانا هاما حول فيزا فرنسا للجزائريين. وبعض الإجراءات التي يجب على طاب التأشيرة التقيد بها وإلا سيكون طلبه مرفوض.

كما أصدر مركز تأشيرات فرنسا بالجزائر VFS Global تذكيرًا هامًا بشأن إجراءات حجز مواعيد الفيزا عبر الإنترنت. قائلا إنه الضروري نقل المعلومات الشخصية بشكل صحيح على المنصة المخصصة لهذا الغرض.

و أكد VFS Global في بيان له عبر فايسبوك، “نود تذكير زبائننا الكرام بأنه الضروري جدا التأكد من إدخال المعلومات الشخصية”. “بشكل صحيح خلال الإجراء عبر الإنترنت لطلب فيزا فرنسا من خلال المنصة”.

في هذه الحالة سيتم رفض طلبك

ويضيف بيان VFS Global فيما يخص طلب فيزا فرنسا للجزائريين، “إذا كان رقم هاتفك وعنوان بريدك الإلكتروني غير متطابقين”. “في كلا النظامين الأساسيين، فسيتم إلغاء موعدك على الفور عندما تظهر في المركز دون إمكانية استرداد الأموال”.

وقال VFS Global في بيان سابق له نشر بتاريخ 7 فيفري من السنة الجارية، أنه على طالب التأشيرة “الإشارة بوضوح إلى رقم هاتفك الشخصي”. و”عنوان بريدك الإلكتروني عند إنشاء حسابك على منصة حجز المواعيد”.

كما أضاف مركز تأشيرات فرنسا بالجزائر في بيانه أن رقم هاتفك وعنوان بريدك الإلكتروني سيتم ربطهما تلقائيا بطلب التأشيرة من طرف إلى طرف”. “لذلك من الضروري تقديم نفس تفاصيل الاتصال على منصتي تأشيرات فرنسا ونظام التعيين العالمي VFS“.

الدعوة إلى إنزال تطبيق “الواتس أب” على الهاتف

كما طالب VFS المتقدمين للحصول على موعد التأشيرة ، بضرورة تنزيل تطبيق whatsapp على هاتفه المحمول. حيث “سيتم إرسال رمز للاستخدام مرة واحدة”. بالإضافة إلى “رمز الاستجابة السريعة للتحقق بشكل أسرع من صحة الموعد أثناء زيارة للتأشيرة مركز”.