فيزا إلى فرنسا.. هذا جديد TLS CONTACT

أعلن مركز طلبات فيزا فرنسا للجزائريين TLS contact بوهران في بيان وصفه بالهام، عن إجراءات جديدة بخصوص إيداع الطلبات.

كما وضع مركز طلبات التأشيرة لفرنسا في وهران TLScontact ملاحظة مهمة تتعلق بإجراءات تقديم الطلب. والخاصة بالعائلات من فرنسا أو من منطقة شنغن، الذين يمكنهم القدوم إلى المركز دون موعد مسبق.

وجاء في بيان المركز، “نبلغ عملائنا الكرام أنه اعتبارا من 12 مارس، ستتمكن العائلات من فرنسا أو من الاتحاد الأوروبي أو من المنطقة الاقتصادية الأوروبية من القدوم إلى مركز TLScontact في وهران من الأحد إلى الخميس دون موعد”.

كما أضاف TLScontact في البيان ذاته، أن ساعات استقبال طالبي التأشيرة، سيكون من الأحد إلى الخميس. من الساعة من 13.30 إلى غاية 15.00 مساء، لإيداع طلبات التأشيرة.

في حين، دعا المركز ذاته، طالبي فيزا فرنسا للجزائريين بتحديد موعد على موقعه من أجل تجنب الانتظار في المركز الذي قد يكون طويلاً. حيث يتم برمجة موعد في أوقات زمنية محددة (توفر على 1 + j لهذه الفئة من المتقدمين”.

الوثائق المطلوبة

وأوضح مركز طلبات التأشيرة لفرنسا في وهران، أن مقدم الطلب ملزم بتقديم وثائق معينة وإلا فلن يتمكن من تقديم ملفه. مؤكدا أنه سيتم طلب التسجيل عبر الإنترنت بالإضافة إلى الوثائق التالية التي يجب تقديمها عند مدخل المركز.

وأضيف البيان، أنه بالنسبة للزوج طالب التأشيرة، ينبغي إيداع شهادة زواج يرجع تاريخها إلى أقل من 3 أشهر. بالإضافة إلى نسخة من بطاقة الهوية الفرنسية للزوج الفرنسي. ويجب على الزوج تقديم نسخة من بطاقة الهوية الفرنسية للسليل أو الوالد الفرنسي. وإثبات النسب مع أحد أفراد الأسرة الفرنسيين.

وفيما يتعلق بزوج الاتحاد الأوروبي- شرق أوروبا، فالوثائق المطلوبة هي شهادة الزواج بالإضافة إلى نسخة من بطاقة الهوية للزوج في الاتحاد الأوروبي- شرق أوروبا. ويطلب من أصول وأحفاد الاتحاد الأوروبي-أوروبا الشرقية تقديم نسخة من بطاقة الهوية للأحفاد أو الوالد. بالإضافة إلى إثبات النسب مع أحد أفراد الأسرة.