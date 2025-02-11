فيزا بلجيكا.. جديد حجز المواعيد

أعلنت سفارة بلجيكا بالجزائر عن إجراءات جديدة لحجز المواعيد عبر الإنترنت للخدمات القنصلية.

وأوضحت السفارة، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أنه اعتبارًا من 1 مارس 2025، ستقوم بإنشاء نظام حجز المواعيد عبر الإنترنت (E-Rendez-vous)، الذي يمكن الوصول إليه على مدار 24 ساعة في اليوم.

وأكدت السفارة أن الهدف من هذه الخدمة هو تقديم خدمة أكثر سلاسة وكفاءة. إذ يتمكن المواطنون من حجز موعد مسبق قبل 3 أيام على الأقل عبر الروابط التالية:

FR : https://appointment.diplomatie.be/…/9e3f156e-8140…/fr-BE

NL: https://appointment.diplomatie.be/…/9e3f156e-8140…/nl-BE

https://algeria.diplomatie.belgium.be/nl/consulaire-diensten

وأضاف البيان أنه بفضل هذا الإجراء الجديد، لم يعد من الضروري الاتصال بالسفارة هاتفيا لتحديد موعد.

كما أنه بعد كل حجز، يتم إرسال تأكيد تلقائيًا، بالإضافة إلى تذكير قبل 24 ساعة من التاريخ المحدد، لذا يجب التحقق من البريد العشوائي.

بالإضافة إلى ذلك، يوفر هذا النظام معلومات مفصّلة حول تقديم المستندات والإجراءات.

ولهذا، من الضروري قراءة رسائل التأكيد بعناية للتأكد من إحضار جميع المستندات المطلوبة، والمبلغ الدقيق للتكاليف، وإذا لزم الأمر، حضور الأشخاص المعنيين.

كما كشفت السفارة عن الخدمات المتاحة عبر E-Rdv:

من الأحد إلى الخميس من 9:00 صباحًا إلى 11:15 صباحًا.

دليل على الحياة.

رسوم الطالب التوقيع فقط على الملحق 32.

من الاثنين إلى الخميس من 9:00 إلى 11:15.

خدمة جوازات السفر طلب، استلام، جواز سفر مؤقت/مؤقت.

بطاقة الهوية (الطلب، الرسوم، التفعيل).

توقيع إعلان الجنسية

تحصيل ودفع الشهادات القنصلية.

القياسات الحيوية قبل التسجيل.

جمع وتقديم الوثائق.

تسجيل مولود جديد.

الأحد والخميس فقط من 9:00 إلى 11:15.

الزواج (AGHB).