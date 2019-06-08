«فيزا شنغن» بــ 80 أورو بداية من جانفي القادم

القرار تمّت المصادقة عليه أمس من طرف الاتحاد الأوروبي

تخفيض سعر التأشيرة لكل دولة تسترجع مهاجريها غير الشرعيين

ستتم مراجعة قيمة التأشيرة كل 3 سنوات

وافق الاتحاد الأوروبي على الزيادات التي تمّ اقتراحها من أجل التحصل على تأشيرة «شنغن».

حيث سيكون لزاما على طالبي «فيزا شنغن» في الجزائر تسديد 80 أورو مقابل التحصل عليها من دون احتساب تكاليف معالجة الملفات.

وحسب ما أورده أمس، موقع «شنغن أنفو»، فإن مصاريف التأشيرة سترتفع من 60 إلى 80 أورو شهر جانفي 2020.

بما يعادل 33 من المئة زيادة، مشيرا إلى أن هذه التعديلات جاءت بعد موافقة مجلس الاتحاد الأوروبي أمس.

وورد في الموقع أن هذه الزيادات، جاءت للتأكد من التحصل على كافة تكاليف إجراءات تقديم «الفيزا» من دون عوائق للمتقدمين، مع إقرار آليات لزيادة المبلغ كل 3 سنوات.

وحسب المصدر ذاته، فسيتم نشر هذه التعليمات في جريدة الاتحاد الأوروبي الرسمية، وستطبّق بعد ستة أشهر.

وسيخضع لها مواطنو الدول الذين يحتاجون لتأشيرة دخول إلى منطقة «شنغن»، من بينها الجزائر.

وتنص التعديلات على إتاحة تقديم الطلبات لـ«فيزا» مدتها 6 أشهر كحد أقصى، وقبل موعد السفر بـ 15 يوما على الأقل، بينما كانت أقصى مدة ممنوحة في السابق هي 3 أشهر.

هذا ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى تقديم تأشيرات دخول متعددة للمسافرين الذين لديهم سجل تأشيرة جيّد، وستكون من سنة إلى 5 سنوات.

وحسب ذات المصدر، قال وزراء الداخلية والعدل في الاتحاد الأوروبي في بيان مشترك، إن التعديلات الجديدة ستجعل إجراءات التأشيرة الأوروبية

أسرع وأكثر وضوحا للمسافرين الشرعيين، وأنه في حال لم تتعاون دولة ما في إعادة قبول المهاجرين غير الشرعيين.

فستقترح المفوضية أن تطبّق الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تدابير تأشيرة تقييدية محددة تتعلق باستخراج التأشيرة وعلى رسوم التأشيرة.

وأضاف نفس المصدر، أنه في حال تبيّن أن دولة ما تتعاون في هذا الشأن، فقد تقترح المفوضية أن تعتمد الدول الأعضاء قرارا تنفيذيا.

ينص إما على تخفيض رسوم التأشيرة وتخفيض وقت البتّ في طلبات التأشيرة، وإما زيادة في فترة صلاحية التأشيرات متعددة الدخول.