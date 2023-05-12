فيزا شنغن: رفض 48.2 ٪ من الجزائريين

تكشف البيانات المنشورة حديثًا من قبل إحصائيات تأشيرة شنغن حول عدد طلبات التأشيرات قصيرة الأجل للاتحاد الأوروبي المقدمة في جميع أنحاء العالم أن 48.2 ٪ من الجزائريين قد تم رفض طلبهم.

ووفقًا لتقارير Schengen، فقد بلغ إجمالي عدد التأشيرات المقدمة في جميع أنحاء العالم أكثر من 7.5 مليون. وهو ما يمثل زيادة قدرها 158.7 مقارنة بعام 2021. ولكن مع ذلك ، يمثل انخفاض بنسبة 55 في المائة مقارنة بعام 2019 ، الذي يعتبر العام الأساسي للمقارنة. قبل تفشي وباء فيروس كورونا.

في حين أن المعدل الإجمالي للرفض لطلبات التأشيرة في عام 2022 كان 17.9 في المائة ، سجل المغرب وحده معدل رفض قدره 29.7 في المائة ، مما يجعله من بين دول العالم التي لديها أعلى معدلات رفض تأشيرة شنغن.

حتى روسيا ، التي تم منع المسافرين منها من الحصول على تأشيرات شنغن في عام 2022 من قبل العديد من الدول الأعضاء. في حين أن البعض الآخر منع السياح الروس من الدخول. لديها معدل رفض أقل بكثير من المغرب بنسبة 10.2 في المائة.

وتم أيضا رفض طلب فيزا 30.3 في المائة من التونسيين، نيجيريا – 45.6 في المائة. باكستان – 43.0 في المائة، ساحل العاج – 29.8 في المائة. العراق – 38.3 في المائة، غانا – 44.2 في المائة. الكاميرون – 31.7 في المائة، جمهورية الكونغو الديمقراطية – 33.5 في المائة. بنغلاديش – 34.6 في المائة.

بالإضافة إلى ذلك تم رفض 41.6 في المائة للمتقدمين من دولة مالي، موريتانيا – 30.8 في المائة. بوليفيا – 31.4 في المائة، سري لانكا – 44.2 في المائة. الغابون – 30.4 في المائة، الكونغو – 32.3 في المائة. مدغشقر – 30 في المائة، غينيا – 42.7 في المائة. السودان – 34.1 في المائة، غينيا – بيساو – 45.6 في المائة، نيبال – 38.4 في المائة. هايتي – 43.2 في المائة، جيبوتي – 36.2 في المائة. طاجيكستان – 35.2 في المائة، بوروندي – 36.4 في المائة، جزر القمر – 36.5 في المائة. جمهورية أفريقيا الوسطى – 32.2 في المائة. سوريا – 31.5 في المائة.