فيزا شنغن سياحية.. تفاصيل تهمك

ينبغي على كل مسافر إلى منطقة شنغن بغرض السياحة، التقديم للحصول على تأشيرة “فيزا” شنغن السياحية. فما هي فيزا شنغن السياحية؟.

وتعتبر فيزا شنغن إحدى أنواع تأشيرات الإقامة القصيرة الفئة – C والتي تتيح لك الدخول إلى منطقة شنغن. وهذا لمدة تصل إلى 90 يومًا خلال فترة 180 يومًا للأغراض السياحية.

ويمكن تقديم طلب الحصول على هذا النوع من الفيزا لكل مواطني البلدان من خارج الاتحاد الأوروبي الذين ليس بإمكانهم دخول منطقة شنغن بدون تأشيرة. أو لا يمكنهم الحصول على التأشيرة عند الوصول إلى منطقة شنغن. والذين لديهم سبب وجيه ومشروع وموثّق بالمستندات اللازمة للسفر إلى منطقة شنغن للأغراض السياحية.

ويحتاج المتقدمون للحصول على تأشيرة شنغن السياحية فقط إلى تقديم المستندات المطلوبة للحصول على فيزا شنغن.

كيفية الحصول على فيزا شنغن؟

وللحصول على فيزا شنغن حدد بلد شنغن الذي ستقضي فيه معظم الوقت خلال فترة زيارتك إلى منطقة شنغن. سوف تتقدم بطلب للحصول على تأشيرة شنغن السياحية من خلال قنصلية ذلك البلد . وخيار السياحة ضمن فقرة الغرض من الرحلة في نموذج طلب التأشيرة. وعدد مرات الدخول التي تحتاجها إلى منطقة شنغن. واستكمل المستندات الأساسية المطلوبة للحصول على فيزا شنغن، بالإضافة إلى المستندات المطلوبة للحصول على تأشيرة شنغن السياحية. واملأ بيانات نموذج طلب التأشيرة الخاص بك.

طرق مختلفة للوصول إلى نماذج الطلبات

في حين، توفر دول شنغن المختلفة طرقًا مختلفة للوصول إلى نماذج الطلبات؛ قد يكون عليك استخدام بوابة تقديم الطلبات عبر الإنترنت أو ملء نموذج الطلب يدويًا بعد طباعته.

كما يجب دفع رسوم الطلب الرسم الموحد للبالغين هو 80 يورو. ومن المحتمل أن يضطر الراغب في الحصول على فيزا “شنغن” إلى دفع رسوم خدمة مع طلب التأشيرة. هذه تكلفة منفصلة عن رسوم التأشيرة، ومن المحتمل أن تدفعها شخصيًا، في موعد المقابلة الشخصية التي تجرى لاحقًا في مركز تقديم طلبات التأشيرة. كما يرجى ملاحظة أن هذه الرسوم غير قابلة للاسترداد. وعلى المعين تقديم طلب الحصول على التأشيرة. وكذا تحديد موعدًا للمقابلة الشخصية. ويتم إجراء المقابلات شخصيًا إما في سفارة أو قنصلية الدولة التي تتقدم إليها، أو في مركز تقديم طلبات التأشيرة المرتبط بقنصلية الدولة التي تتقدم إليها.

متى تقدم طلب الحصول على فيزا الشنغن–الموعد المناسب للتقديم؟

ويجب على المعني تقديم طلب الحصول على تأشيرة شنغن السياحية قبل 15 يومًا على الأقل من تاريخ اليوم الذي تنوي السفر فيه. وفي موعد لا يزيد عن 6 أشهر قبل تاريخ السفر.

ما هي أماكن للتقديم على فيزا الشنغن؟

وينبغي على الراغب في الحصول على فيزا شنغن التقدم على مستوى سفارة أو قنصلية الدولة التي تنوي السفر إليها. أو من خلال مركز تقديم طلبات التأشيرة ذي الصلة بقنصلية تلك الدولة.

الوقت المستغرق للحصول على تأشيرة شنغن؟

وتستغرق معالجة تأشيرة شنغن السياحية بشكل عام حوالي أسبوعين (15 يومًا). في حالات نادرة يمكن أن تستغرق القنصليات فترة قد تتراوح بين 30-60 يومًا لاتخاذ قرار بشأن الطلب.