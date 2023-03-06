فيزا شنغن طويلة الأجل.. هذه الإجراءات والوثائق المطلوبة

عادة ما يتم إصدار “فيزا شينغن”، للدراسة أو العمل أو لأسباب عائلية، وتخص الذين يخططون للإقامة في فرنسا لأكثر من 3 أشهر.

ويجب على الراغبين في الحصول على “فيزا شنغن”، أن تحصل مسبقا على تأشيرة إقامة طويلة الأجل. وهذا إذا لم تكن تعفيك جنسيتك من ذلك. وأيا كانت فترة الزيارة التي تعتزم إجراءها، فلتأشيرة إقامة طويلة الأجل فترة محدّدة تتراوح بين 3 أشهر وسنة واحدة. كما يجب أن تطلب تصريح إقامة في المحافظة لمواصلة إقامتك بعد انتهاء فترة صلاحية التأشيرة.

وتمنح لك تأشيرة الإقامة طويلة الأجل حقوق تأشيرة شنغن أثناء صلاحيتها. وتتيح لك السفر والإقامة في منطقة شنغن وخارج فرنسا لفترات زمنية أقصاها 90 يوما على فترة 180 يوما. وفقا للشروط نفسها السارية على تأشيرة شنغن.

كما تخضع معظم الجنسيّات لإجراء وجوب حيازة تأشيرة إقامة طويلة الأجل للإقامة لأكثر من 90 يومًا في هذه الأراضي. باستثناء رعايا الاتحاد الأوروبي، موناكو وأندورا، لجميع الأراضي. ورعايا المنطقة الاقتصادية الأوروبية وسويسرا. ما عدا بولينيزيا الفرنسية، كاليدونيا الجديدة، واليس وفوتونا، وأراضي المحيط الجنوبي وأنتاركتيكا الفرنسية.

الوثائق المطلوبة للحصول على “فيزا شينغن”

وعن الوثائق اللازمة للحصول على فيزا شنغن طويلة الأجل، فذكر المختصون في المجال صور شخصية، جواز سفر ساري المفعول. ويتكون من صفحتين فارغتين على الأقل، مع مدة صلاحية تزيد عن 3 أشهر على التاريخ. الذي من المخطط فيه مغادرة منطقة شنغن. أو في حالة الإقامة الطويلة، صالحة لمدة ثلاثة أشه الأقل بعد تاريخ انتهاء التأشيرة المطلوبة. ونموذج طلب فيزا شنغن، بصمات الأصابع، تأمين طبي للسفر، رسوم التأشيرة فيزا شنغن، المكان الذي سوف تقيم فيه السكن. وكيف ستمول رحلتك (الأمور المالية).إثبات أنك سوف تغادر فرنسا قبل انتهاء صلاحية تأشيرتك. وغالبًا ما يكون ذلك على شكل تذكرة طيران مدفوعة ذهابًا وإيابًا (إثبات العودة).

كما يجب تقديم الطلب إلى السلطات القنصلية الفرنسية ببلدك قبل 3 أشهر من المغادرة المخطط لها. وأن يكون جواز السفر ساريا لمدة 3 أشهر على الأقل بعد تاريخ انتهاء التأشيرة. وتغطية طبية صالحة لكامل مدة الإقامة المخطط لها بحد أقصى سنة.

وبخصوص كيفية، التقدم بطلب للحصول على تأشيرة شنغن طويلة الأجل، فأولا يجب أن يتم تسجيل بيانات مقدم الطلب. حيث سيتم أخذ البيانات البيومترية من ملف يسمى ،Visabio . هذه البيانات هي الصور وبصمات الأصابع الممسوحة ضوئيا. تكلفة فيزا شنغن طويلة الأجل.

في حين، تختلف رسوم فيزا شنغن طويلة الأجل حسب الدولة التي ترغب في الإقامة بها. ومع ذلك، يتم إنفاق بعض المتقدمين على رسوم التأشيرة، وهم زوج فرنسي عامل موسمي مدرس لغة فرنسية مساعد. أو قارئ لغة أجنبية مستفيدون معينون من تأشيرة إجازة العمل حامل جواز السفر الدبلوماسي. أو الخدمة ضيف منظمة حكومية دولية مقرها في فرنسا شخص يحمل بطاقة طبية مجانية قادها إلى فرنسا. لتلقي العلاج الطبي.