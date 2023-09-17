فيزا شنغن.. مفوضية الاتحاد الأوروبي تكشف الجديد

كشفت مفوضية الاتحاد الأوروبي، أنه سيتم تقصير وقت معالجة تأشيرات شنغن الأكثر طلبًا مع تفعيل رقمنة إجراءات طلب التأشيرة.

وفي هذا الصدد، أكدت مفوضية الاتحاد الأوروبي المعالجة السريعة. وقالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية للشؤون الداخلية، أنيتا هيبر. إنه بسبب رقمنة إجراءات التأشيرة، لن تكون هناك فترات انتظار طويلة لتلقي القرار.

وأوضح هيبر أنه بعد أن تتم إجراءات التقديم للحصول على تأشيرات شنغن عبر الإنترنت بالكامل. لن يُطلب من المتقدمين تقديم نسخ مادية من وثائقهم، مما يقلل العبء الإداري للتعامل مع الطلبات الورقية ووضع ملصق التأشيرة.

بعد رقمنة إجراءات التأشيرة، ستقوم الدول الأعضاء بمعالجة الطلبات الرقمية وإصدار التأشيرات رقميًا. تم الاتفاق على قواعد رقمنة إجراءات التأشيرة من قبل البرلمان الأوروبي. والمجلس في محاولة لتحديث وتبسيط ومواءمة إجراءات التأشيرة لمواطني الدول الثالثة. الذين يسعون للحصول على تأشيرة وللدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي تحتاج إلى منح التأشيرة التأشيرات.

وقال هيبر إن الرقمنة ستعمل على تحديث جانبين رئيسيين لإجراءات التأشيرة، موضحًا أنه أولاً. ستوفر منصة طلب تأشيرة الاتحاد الأوروبي لمقدمي الطلبات إجراء منسقًا وسلسًا. مما يوفر تكاليف السفر إلى القنصلية أو أي مركز لطلبات التأشيرة.

وتابعت أن الفائدة الأخرى ستكون أن التأشيرة سيتم إصدارها بتنسيق رقمي. وسيتم ربطها رقميًا بوثيقة السفر.

ومع ذلك، أشار هيبر إلى أن هناك عدة عوامل تلعب دورًا عند معالجة طلبات تأشيرة شنغن.