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فيزا فرنسا .. بيان هام من مركز vfs global  

بقلم م .فيصل
فيزا فرنسا .. بيان هام من مركز vfs global  
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أعلن مركز تقديم طلبات التأشيرة، مركز تقديم طلبات التأشيرة “في.أف.أس غلوبال vfs global”. عن تأجيل مواعيد التأشيرة الخاصة به، التي كانت مقررة مبدئيا يوم الاثنين 16 سبتمبر 2024.

وأوضح مركز vfs global  في بيان عبر حسابه الرسمي على فيسبوك أن تأجيل مواعيد التأشيرة الخاصة به، التي كانت مقررة مبدئيا يوم الاثنين 16 سبتمبر 2024. راجع إلى أن المركز يغلق أبوابه مؤقتاً.

وذلك تزامنا مع الاحتفال بالمولد النبوي الشريف في الجزائر والمصادف ليوم 16 سبتمبر 2024.

رابط دائم : https://nhar.tv/BOIvT
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