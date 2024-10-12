فيزا فرنسا.. تمديد آجال دراسة ملفات الطلبات عبر 14 ولاية جزائرية 

أعلنت القنصلية الفرنسية العامة في عنابة وقسنطينة، تمديد آجال دراسة ملفات طلبات التأشيرة للجزائريين.

وكتبت القنصلية الفرنسية العامة في عنابة وقسنطينة منشور عبر حسابها على الفيسبوك تعلم فيه أن مدة معالجة طلبات التأشيرة حوالي 4 أسابيع.

كما أوضحت ذات القنصلية أن هذا القرار جاء نظرًا للطلب الحالي على التأشيرات.

ولهذا يجب على طالبي التأشيرة إلى فرنسا أخذه في الاعتبار عند تنظيم سفرك إلى فرنسا.

نظرًا للطلب الحالي، تبلغ مدة معالجة طلبات التأشيرة حوالي 4 أسابيع، وهو ما

وتغطي القنصلية العامة لعنابة وقسنطينة 14 ولاية من شرق البلاد، وهي كل من عناية، قسنطينة، جيجل، سكيكدة، الطارف، سطيف، ميلة، ڤالمة، سوق أهراس، أم البواقي، باتنة، بسكرة، خنشلة وتبسة.