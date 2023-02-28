فيزا فرنسا للجزائريين.. ماكرون يكشف الجديد

أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، خلال ندوة صحفية، حول استراتيجية إفريقيا. عن الجديد بخصوص ملف التأشيرة للجزائريين.

وقال إنه تحدث مع وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية كاترين كولونا من أجل وضع حد لمسألة وإيجاد حل نهائي لها.

وأمر الرئيس الفرنسي وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية. بوضع خطة وإجراءات خاصة لتمكين الجزائريين من الحصول على الفيزا ومحاربة الهجرة غير الشرعية في الوقت ذاته.

وشدد على ضرورة أن لاتعيق هذه الإجراءات الجديدة الطلبة والفنانين والأفراد الذين تتواجد عائلاتهم في فرنسا.

وكرر إيمانويل ماكرون دعمه لـ “تنقل الطلاب، والتنقل الاقتصادي والأكاديمي والسياسي. وشدد على أن هذا التنقل “تعرض للخطر من قبل العديد من الدول التي لم تف بالتزاماتها تجاه فرنسا”.

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