فيزا فرنسا للجزائريين.. هذا ما وعدت به إليزابيث بورن

في 9 و 10 أكتوبر المنصرم ، قامت رئيسة الوزراء الفرنسية ، إليزابيث بورن ، بزيارة رسمية إلى الجزائر العاصمة.

خلال هذه الزيارة ، عقدت الدورة الخامسة للجنة الحكومية الدولية رفيعة المستوى (CIHN). وكذلك المنتدى الاقتصادي الجزائري الفرنسي.

إليزابيث بورن ، خلال مقابلة مع RFI ، في نهاية إقامتها في الجزائر. علاوة على ذلك ، عادت إلى عدة مواضيع ، بما في ذلك التأشيرات.

وبالفعل، تم التساؤل حول مسألة إصدار التأشيرات، وردت رئيسة الوزراء الفرنسية بالقول. إنها “تعتقد أن المبادلات التي جرت بين جيرالد دارمانين ووزير الداخلية إبراهيم مراد. كانت مفيدة للغاية. أعتقد أننا نفهم بعضنا البعض جيدًا ، وأننا تمكنا من مشاركة توقعاتنا المتبادلة، وليس لدي أدنى شك في أن هذا شيء يمكن حله الآن بسرعة. في الأسابيع القليلة المقبلة بالتأكيد”.

وعن استقدام 15 وزيرا معها الى الجزائر قالت إليزابيث بورن “إنها ترمز بكل تأكيد إلى رغبتنا المشتركة. بعد زيارة رئيس الجمهورية للجزائر نهاية شهر أوت في استئناف تعاوننا في كافة المجالات. وكان من المهم ، للقيام بذلك، أن يكون هناك اتصال بين كل وزير ونظيره. كانت هناك مناقشات صريحة للغاية بين الوزراء حول العديد من الموضوعات. إنه يزيل عددًا من سوء الفهم، كما أنه يساعد على تحديد جدول عمل للأسابيع القليلة القادمة. واتفقنا حقًا على أن العلاقات يجب أن تكون مستمرة”.

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