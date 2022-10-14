فيزا فرنسا للجزائريين.. هذا ما وعدت به إليزابيث بورن
في 9 و 10 أكتوبر المنصرم ، قامت رئيسة الوزراء الفرنسية ، إليزابيث بورن ، بزيارة رسمية إلى الجزائر العاصمة.
خلال هذه الزيارة ، عقدت الدورة الخامسة للجنة الحكومية الدولية رفيعة المستوى (CIHN). وكذلك المنتدى الاقتصادي الجزائري الفرنسي.
إليزابيث بورن ، خلال مقابلة مع RFI ، في نهاية إقامتها في الجزائر. علاوة على ذلك ، عادت إلى عدة مواضيع ، بما في ذلك التأشيرات.
وبالفعل، تم التساؤل حول مسألة إصدار التأشيرات، وردت رئيسة الوزراء الفرنسية بالقول. إنها “تعتقد أن المبادلات التي جرت بين جيرالد دارمانين ووزير الداخلية إبراهيم مراد. كانت مفيدة للغاية. أعتقد أننا نفهم بعضنا البعض جيدًا ، وأننا تمكنا من مشاركة توقعاتنا المتبادلة، وليس لدي أدنى شك في أن هذا شيء يمكن حله الآن بسرعة. في الأسابيع القليلة المقبلة بالتأكيد”.
وعن استقدام 15 وزيرا معها الى الجزائر قالت إليزابيث بورن “إنها ترمز بكل تأكيد إلى رغبتنا المشتركة. بعد زيارة رئيس الجمهورية للجزائر نهاية شهر أوت في استئناف تعاوننا في كافة المجالات. وكان من المهم ، للقيام بذلك، أن يكون هناك اتصال بين كل وزير ونظيره. كانت هناك مناقشات صريحة للغاية بين الوزراء حول العديد من الموضوعات. إنه يزيل عددًا من سوء الفهم، كما أنه يساعد على تحديد جدول عمل للأسابيع القليلة القادمة. واتفقنا حقًا على أن العلاقات يجب أن تكون مستمرة”.
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رئيس الجمهورية يستقبل الوزيرة الأولى الفرنسية بورن
خصّ، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الاثنين، الوزيرة الأولى الفرنسية اليزابيث بورن في مقر الرئاسة.
كما جاء في بيان رئاسة الجمهورية “أن الرئيس تبون خص الوزيرة الأولى الفرنسية باستقبال رسمي”.
وحضر اللقاء عن الجانب الجزائري الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة، مدير ديوان رئاسة الجمهورية، عبد العزيز خلف، وزير الداخلية والجماعات المحلية، إبراهيم مراد، وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، وسفير الجزائر بباريس، سعيد موسي.
وحضر عن الطرف الفرنسي وزير الداخلية، جيرالد داغمانان، وزيرة أروربا والشؤون الخارجية، كاترين كولونا، وزير العدل، إيريك ديبون موريتي، سفير فرنسا بالجزائر، فرانسوا غويات ومستشارة دبلوماسية، بولين كارمونا.
رئيسة الوزراء الفرنسية: لهذا اخترت الجزائر كأول وجهة خارجية منذ استئناف مهامي
وتحدر الإشارة، انطلق المنتدى الاقتصادي الجزائري الفرنسي اليوم الإثنين بالجزائر العاصمة. تحت الرئاسة المشتركة لرئيس الوزراء أيمن بن عبد الرحمن ونظيرته الفرنسية إليزابيث بورن. بمشاركة العديد من رجال الأعمال والمشغلين والمستثمرين من البلدين.
اجتماع الأعمال هذا الذي يستمر يومين والموضوع تحت عنوان “شراكة اقتصادية متجددة”. تنظمه الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة بالاشتراك مع غرفة التجارة الجزائرية الفرنسية (CCIAF).
وقالت رئيسة الوزراء الفرنسية، إليزابيث بورن، اليوم الاثنين، إنها اختارت الجزائر، كأول وجهة خارجية لها. منذ تعيينها على رأس الوزارة الأولى الفرنسية.
وأفادت نزيلة “ماتينيون”، خلال إشرافها رفقة الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان. على افتتاح أشغال منتدى الأعمال الجزائريين الفرنسيين، أنها اختارت الجزائر كوجهة أولى. للعمل على تطبيق الاتفاقيات التي أمضاها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون. من أجل تجديد الشراكة بين البلدين.
كما قالت بورن إن اللقاءات الثنائية بين البلدين خلال المنتدى. ستركز بشكل أساسي على فرص الاستثمار في الجزائر بفضل قانون الاستثمار الجديد. الذي دخلت نصوصه التنفيذية حيز التنفيذ.