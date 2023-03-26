فيزا فرنسا للجزائريين.. VFS يصدر بيان هام

يواصل مركز استقبال ملفات طالبي التأشيرة “فيزا” الفرنسية بالجزائر تذكير زبائنه في كل مرة بالشروط والإجراءات. التي ينبغي أن يتقيدون بها. وهذه المرة وفي بيان جديد نشره عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، أن طالب التأشيرة ينبغي له ملأ استمارة الطلب بشكل صحيح. لتجنب المتاعب غير الضرورية.

كما أوضح “نود تذكير زبائننا الكرام بأنه يجب إكمال نموذج طلب تأشيرة فرنسا بشكل صحيح”. “بحيث يعكس بدقة معلوماتك الشخصية، والغرض من إقامتك وشروطها وتتوافق مع الوثائق الداعمة في ملفك”.

هذه النقطة المهمة

في حين، شدد المركز على أنه على صاحب الطلب ملأ كل المعلومات الخاصة به بمفرده دون تدخل وسطاء”. مشيرا إلى أنه “في حالة اكتشاف أخطاء في مركز طلبات التأشيرة الفرنسية بالجزائر العاصمة، سيطلب تقديم نموذج جديد بالمعلومات الصحيحة والعودة خلال اليوم”.

كما أضاف بيان المركز أن VFS Global يوفر كشك تأشيرة فرنسا. وأنه يمكن أيضا اختيار خدمة المساعدة في الحصول على تأشيرة فرنسا.

تفاصيل خدمة prime time

واستفاد طالبي التأشيرة من خدمة جديدة، والمتمثلة في خدمة Prime time من أجل تحسين خدمة الزبائن .وأضاف البيان أن هذه الخدمة الجديدة تتيح للزبائن إمكانية تقديم طلب التأشيرة إلى فرنسا خارج ساعات المحددة في الموعد.

ويقدر سعر هذه الخدمة حسب بيان المركز بـ 5250 دينار جزائري غير شاملة لسعر نسخ الصور.

وأضاف أن الأشخاص الذين يختارون خدمة VFS Global الجديدة، Prime Time ، لديهم خيار إرسال ملفاتهم بين الساعة 12.00 و 17.00 مساء.

وحسب البيان يمكن للزبائن تقديم الطلب في الوقت الذي يناسبهم بين الساعة 16.00 مساء والساعة 18.00 مساء من 15.00 مساء إلى 17.00 مساء خلال شهر رمضان. وهذا طيلة كامل أيام الأسبوع مع ضرورة احترام يوم الموعد المحدد.

إذا كنت ترغب في الحصول على فيزا فرنسا 2023 للجزائريين فعليك التقيد بكل الشروط اللازمة لدى إيداعك لملف طلب التأشيرة. ولهذا الغرض فإن مركز VFS Global يحرص في كل مرة على تذكير زبائنه.

VFS Global.. يعلن عن توقيت جديد

وكان مركز استقبال ملفات طلبات التأشيرة إلى فرنسا، قد أعلن في بيان سابق عن تغيير في توقيت استقبال ملفات طلبات التأشيرة خاص بشهر رمضان.

وقال VFS Global في بيان صدر الثلاثاء 21 مارس، أنه يمكن لمقدمي طلبات التأشيرة تسليم طلباتهم من الساعة 8:00 صباحًا إلى الساعة 15:00 مساء التسليم العام والصالة الممتازة).

ويمكن للمتقدمين للحصول على تأشيرة دخول لفرنسا في الجزائر العاصمة أيضا تقديم أي ملف إضافي و/ أو استلام جواز سفرهم من الساعة 8 صباحًا حتى الساعة 15.00 مساء.