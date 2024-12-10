فيزا فرنسا.. نهاية VFS Global و TLS Contact بالجزائر وهذا هو الجديد

ستشهد طلبات الحصول على تأشيرة شنغن لفرنسا في الجزائر تغييرًا كبيرًا، اعتبارًا من أفريل من العام المقبل.

ونقلا عن موقع casbah tribune ستحل الشركة الفرنسية الخاصة Capago International محل VFS Global وTLS Contact في إدارة طلبات التأشيرة لفرنسا اعتبارًا من السابع أفريل 2025.

وستكون شركة Capago International هي الممثل الحصري لمعالجة طلبات تأشيرة شنغن نيابة عن وزارة الخارجية الفرنسية في العديد من البلدان.

وتتواجد الشركة الفرنسية Capago في 12 دولة عبر إفريقيا والشرق الأوسط والقوقاز. وهي مستقلة، تقدم حلولاً متكاملة للاستعانة بمصادر خارجية للخدمات الإدارية وطلبات التأشيرات.

وتشير شركة Capago International على موقعها الإلكتروني إلى أن خدماتها ستنطلق في الجزائر سنة 2025، تحديدا في شهر أفريل المقبل.

ستفتح شركة إدارة طلبات تأشيرة شنغن الجديدة أبوابها في الجزائر العاصمة ووهران وعنابة وقسنطينة.