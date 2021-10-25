فيزا فرنسا: هذه الفئات معفاة من موعد طلبات التأشيرة

أعلنت الحكومة الفرنسية نهاية سبتمبر عن خفض عدد التأشيرات الممنوحة للجزائريين بنسبة 50٪.

منذ هذا الإعلان، توترت العلاقات بين باريس والجزائر. واستدعت الجزائر بشكل خاص سفيرها لدى فرنسا للتشاور.

منذ هذا الإعلان من قبل الحكومة الفرنسية، ازداد رفض التأشيرات بشكل كبير. وفقًا لشهادات المتقدمين المنشورة على الشبكات الاجتماعية.

بعض الجزائريين، الذين حصلوا في الماضي على تأشيرات دخول لمدة سنتين أو خمس سنوات، رُفضوا تأشيراتهم هذا العام.

ومع ذلك، لا ينبغي أن تؤثر قيود التأشيرة على الطلاب وأفراد أسر المواطنين الأوروبيين. علاوة على ذلك، تم إعفاء هؤلاء من موعد لتقديم طلبات التأشيرة منذ يوم الأحد 24 أكتوبر.

وأعلنت أعلنت VFS Global Algeria في بيان لها. “اعتبارًا من يوم الأحد 24 أكتوبر 2021، سيتمكن أزواج المواطنين الفرنسيين أو من الاتحاد الأوروبي أو المنطقة الاقتصادية الأوروبية (EEA). بالإضافة إلى أطفالهم الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا، من القدوم دون موعد. أنت في مركز VFS بفرنسا بالجزائر العاصمة لتقديم طلب التأشيرة “،.

ومع ذلك، يجب على مقدم الطلب أولاً إدخال طلبه عبر الإنترنت على موقع France – Visas وطباعته. يجب أيضًا تزويده بجميع المستندات الداعمة، وفقًا لما تحدده VFS Global.