فيزا فرنسا.. هذه نسبة الجزائريين الذين تم رفض طلبهم

تكشف البيانات التي نشرها موقع شنغن أنه خلال الفترة 2017-2022، قدمت الجزائر والمغرب وتونس 4.11 مليون طلب تأشيرة شنغن لفرنسا.

وتبرز الجزائر بشكل خاص حيث قدمت 2.04 مليون طلب، يليها المغرب (1.38 مليون) وتونس (680 ألف).

وعلى المستوى العالمي، قدم الصينيون أكبر عدد من طلبات تأشيرة شنغن لفرنسا خلال الفترة 2017-2022 (2.3 مليون). مما جعلهم في المقدمة متقدمين على الجزائريين (الثاني)، والمغاربة (الثالث)، والروس (الرابع)، الهنود (الخامس) والتونسيون (السادس).

وسجلت تونس أدنى معدل لرفض التأشيرة في عام 2022 (29.7٪). أما الجزائر فلديها معدل رفض مرتفع للغاية (48.2٪).