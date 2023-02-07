فيزا فرنسا: إجراءات جديدة في حجز مواعيد وإيداع ملفات التأشيرات

كشف مركز تقديم طلبات التأشيرة مركز تقديم طلبات التأشيرة ” في.أف.أس غلوبالvfs global “بالعاصمة .عن إجراءات جديدة لحجز مواعيد وطلب إيداع ملقات فيزا فرنسا.

وأوضح مركز vfs global عبر حسابه على الفيسبوك انه تم إعتماد إجراءات جديدة لحجز مواعيد. وطلب إيداع ملفات فيزا فرنسا والهدف منها تحسين الخدمات.

واضاف بيان مركز vfs global أنه اصبح إلزاميا إظهار رقم الهاتف الشخصي لصاحب الملف. مع إضافة عنوان إقامته وكذا بريده الإلكتروني. وذلك عند فتح الحساب الخاص به على الأرضية المخصصة لحجز المواعيد.

وأشار مركز vfs global ان رقم الهاتف الشخصي لصاحب الملف وكذا البريد الإلكتروني. سيدمجان آليا مع ملف طلب فيزا فرنسا من بداية العملية إلى غاية نهايتها. ولهذا يضيف المركز انه من الضروري إدخال نفس المعلومات على ارضية فيزا فرنسا. وعلى الأرضية المخصصة لحجز المواعيد لمركز vfs global.

كما أوصى مركز vfs global بإستخدام تطبيق الواتساب whatsappلحجز المواعيد خاصة أن أن رمز يستعمل لمرة واحدة. سيتم ارساله الى صاحب الرقم من أجل التحقق السريع من مدى مصداقية الموعد. إضافة الى رمز استجابة سريعة “QR Code”. وهذا عندما يتم التنقل إلى المركز.

وأكد مركز vfs global أنه وفي حال عدم توفر صاحب الملف على تطبيق الواتساب whatsappسيتم إرسال له رسالة بصية قصيرة واحدة فقط وذات إستخدام وحيد. كما سيكون إجباري على صاحب الملف تقديم الرسالة النصية القصيرة الأصلية التي تلقاها على أو رمز الاستجابة السريعة “QR Code”. وذلك على هاتفه الشخصي في مدخل مركز الايداع خلال اليوم المحدد للموعد.

وحذر مركز vfs global من أي إختلالات في مراحل المذكورة فإنه سيؤدي إلى رفض دخول صاحب الملف الى المركز. مع الغاء تام للموعد بدون تعويض التكاليف المالية التي دفعت مسبقا.