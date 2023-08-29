فيزيلا البرتغالي يعلن رسميا تعاقده مع ميرازيق

أعلن نادي فيزيلا البرتغالي انضمام الدولي الجزائري حسام ميرازيق إلى الفريق قادما من نادي شباب بلوزداد.

ورحّبت إدارة نادي فيزيلا البرتغالي باللاعب صاحب الـ 23 عاما، الذي خصصته بتقرير خاص عبر الصفحة الرسمية لها على الفايسبوك و مختلف الصفحات على التواصل الاجتماعي.

كما قالت “مرحبا بحسام ميرازيق على سبيل الاعارة من شباب بلوزداد، مع خيار الشراء”.

كما أضاف بيان النادي البرتغالي “شارك ميرازيق في 10 مباريات دولية و تم اختياره أفضل لاعب في بطولة الشان الأخيرة”.

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