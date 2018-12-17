فيسبوك..بث محتوى قنوات تلفزيونية عبر إشتراك

يجري موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”، محادثات مع شبكات تلفزيونية مدفوعة الأجر لبث محتواها عبر فيسبوك.

وحسب موقع ريكود المتخصص في التكنولوجيا، فإن الشبكات التلفزيونية المعنية هي “إتش بي أو”، و”شو تايم” و “ستارز”.

وسيتم طرح هذه الخدمة الجديدة خلال النصف الأول من العام المقبل، في حال إتفق فيسبوك مع شبكات التلفزيون المعنية.

للتذكير يحاول فيسبوك تعزيز موقعه في قطاع بث تسجيلات الفيديو، حيث بدأ بإطلاق تطبيقات وخدمات لمنافسة يوتيوب.

لكن البرامج التي بثت عبر موقع فيسبوك، حتى الآن، لم تحصل على أكبر من 5 مليون مشاهدة.

وبالتالي فإن إطلاق خدمة الفيديو الجديدة، ستكون الأولى مدفوعة الأجر التي تقدمها الشركة.