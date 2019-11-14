فيسبوك تحذف 3.2 مليار حساب مزيف

حذفت شركة فيسبوك 3.2 مليار حساب مزيف، ما بين أفريل وسبتمبر 2019 فقط، وألغت ملايين المنشورات المخالفة التي تتناول الإساءة للأطفال والإنتحار.

وأوضح تقرير للشركة، أن عدد الحسابات المحذوفة يزيد على ضعفي عدد الحسابات المزيفة التي حذفتها العام الماضي، حيث حذفت 1.55 مليار حساب.

وكشفت الشركة الأمريكية لأول مرة، عن عدد المنشورات التي حذفتها من تطبيق مشاركة الصور انستغرام، والذي تم تحديده كمصدر للقلق بشأن الأخبار المزيفة.

وقالت الشركة، إن الرصد النشط للمحتوى المخالف، كان أقل في جميع الفئات على انستغرام منه على فيسبوك.

وأزالت فيسبوك، أكثر من 11.6 مليون منشور يصور إستغلال الأطفال جنسيا على فيسبوك، و754 ألف منشور على انستغرام، خلال الربع الثالث من 2019.

كما أزالت نحو 2.5 مليون منشور، يصور أو يشجع على الإنتحار أو إيذاء النفس، في نفس الفترة.

وأضافت الشركة، إنها أزالت نحو 4.4 مليون منشور عن مبيعات المخدرات، في الربع الثالث من السنة الجارية.