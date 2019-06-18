فيسبوك تطلق عملتها الجديدة “ليبرا” لمنافسة “بيتكوين”

كشفت شركة “فيسبوك”، اليوم الثلاثاء، عن خطتها لإنشاء عملة رقمية جديدة تشبه “بيتكوين” للاستخدام العالمي، تدعى “ليبرا”.

وستسمح هذه العملة الجديدة لـ”فيسبوك”، بالتشجيع على المزيد من التجارة الإلكترونية على خدماتها، وتعزز الإعلانات على منصاتها.

ومن غير المرجح أن يؤدي إنشاء فيسبوك عملتها الخاصة على مستوى العالم، إلى كبح اهتمام الهيئات التنظيمية بفيسبوك.

ومن المقرر أن تطلق العملة الرقمية، خلال الستة، إلى 12 شهرا القادمة.

وتأخذ “فيسبوك” زمام المبادرة في إنشاء “عملة “ليبرا”، والتقنية الأساسية الخاصة بها.

وتأمل”فيسبوك”، في جمع ما يصل إلى مليار دولار من الشركاء الحاليين والمستقبليين، لدعم هذا الجهد.