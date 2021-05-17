فيسبوك تعتذر لفلسطين وتعلن نيتها تصحيح الأخطاء

تلقى سفير فلسطين لدى المملكة المتحدة، حسام زملط، رسالة رسمية من إدارة شركة “فيسبوك” و”واتساب” و”انستغرام”.

وأعربت الشركة في الرسالة، عن اعتذارها لما جاء في الشكوى التي تقدمت بها دولة فلسطين عن تقاعسها في احترام حق الفلسطينين في التعبير.

وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، قالت الشركة إنها ستنظر في حملات التحريض على العنف ضد الفلسطينيين في الكيان الصهيوني.

وأقرت الرسالة بأخطاء الشركة في التعامل مع مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي من الفلسطينيين.

وكذا حذف منشورات وإغلاق حسابات بسبب استخدام كلمات مثل الأقصى المبارك.

وأكدت الرسالة نية الشركة تصحيح هذه الأخطاء.

وردا على الرسالة، أعرب السفير عن استعداد فلسطين للعمل مع ادارة شركة “فيسبوك” من أجل حل هذه المسائل.

وأكد زملط أن المطلوب من منصات التواصل الاجتماعي ليس تصحيح خطأ هنا أو هناك بل تغيير جملة إطار التعامل مع القضية الفلسطينية.

وكذا عدم تبني الرواية الصهيوينة الأمنية التي تعتبر نضال شعبنا المشروع “أعمال شغب وإرهاب”.

وشدد سفير فلسطين على أن الجهود مستمرة من أجل متابعة الشكوى التي تقدمت بها دولة فلسطين.

وكشف ذات المتحدث، عن ترتيب لقاءات رسمية فلسطينية وفريق عالي المستوى من إدارة شركة “فيسبوك” خلال الأسبوع الحالي.