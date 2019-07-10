“فيسبوك” تغري المستخدمين المبدعين بخيارات تكسب المال

أعلنت شركة “فيسبوك”، عن تقديمها لطرق وخيارات إضافية جديدة، لكسب المزيد المال للمبدعين، وصانعي المحتوى، عبر منصتها.

وحسب موقع “روسيا اليوم”، ستمنح فيسبوك، القدرة على اختيار وضع الاعلانات، ضمن الفيديو.

بالإضافة إلى بيع العناصر الافتراضية كالنجوم، والتي يمكن شراؤها أثناء البث المباشر لصانع المحتوى.

وتهدف هذه الميزات المعلن عنها، من شركة “فيسبوك”، إلى مواجهة منافسي الشركة، مثل “اليوتيوب” و “Patreon”.

بالإضافة إلى تمكين المبدعين من كسب المال من المنصة، وتخصيص تجربة المتابعين عند زيارة صفحاتهم على “فيسبوك”.

وتقدم مجموعة الميزات الجديدة لشركة “فيسبوك”، أدوات تسهل إدارة الصفحات والملفات الشخصية.