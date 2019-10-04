فيسبوك والإصابة بالإكتئاب.. دراسة جديدة تكشف الحقيقة المُرة

أثبتت دراسة حديثة، أن التخلي عن مواقع التواصل الإجتماعي، يسهم في جعل الأشخاص، أقل إكتئابا وأكثر تركيز وإنتاجية.

وحسب موقع “سكاي نيوز العربية”، درس فريق الخبير الإقتصادي، “روبرتو موسكيرا”، 1765 طالبا من جامعة تكساس، يستعملون موقع فيسبوك.

وقام الفريق بإجراء مقارنة بين أنشطة الطلاب الذين تخلوا عن استعمال “فيسبوك” لمدة أسبوع، وآخرين واصلوا استخدامه.

وجاءت نتائج الدراسة التي نشرت في مجلة “إكسبر منتال إيكونوميس”، إلى أن المجموعة التي لم تستعمل الفيسبوك، تمتعت بإنتاجية أعلى.

كما أعرب أعضاء المجموعة الأولى، عن شعورهم بالإكتئاب على نحو أقل مقارنة مع الفريق الذي إستخدم التطبيق.

وحسب موقع “تيك سبوت”، فقد توصل الباحثون إلى أن المشاركين في الدراسة ممن لم يستعملوا فيسبوك، استهلكوا أخبارا أقل.

وتدعم نتائج هذه الدراسة، الأبحاث السابقة التي توصلت إلى أن فيسبوك يمكن أن يكون في بعض الحالات، قناة مهمة لمصادر الأخبار الزائفة.