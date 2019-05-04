“فيسبوك” يغلق حساب رئيس حزب دنماركي أحرق القرآن!

أغلق موقع التواصل الإجتماعي”فيسبوك”، حساب رئيس حزب “النهج الصلب”، الدانماركي “راسموس بالودان”، عقب نشره صورة لحرق نسخة من القرآن الكريم.

وحسب موقع الجزيرة، أقدم رئيس الحزب الدانماركي، في 15 أفريل الماضي، على حرق القرآن ورميه في الهواء، في حي “نوربرو” بالعاصمة “كوبنهاغن”.

هذا الحي الذي يقطن فيه عدد كبير من المسلمين.

وبرر السياسي الدنماركي فعله، بذريعة الاحتجاج على أداء صلاة الجمعة، أمام مبنى البرلمان، مما أثار موجة احتجاجات من المسلمين.

وقال مدير الاتصال في فيسبوك بالدانمارك، إن الجميع متساوون أمام قواعد استخدام موقع التواصل الاجتماعي.

وفي سياق متصل، قالت فيسبوك أمس الجمعة، إنها ستحذف حسابات شخصيات تحظى بالشعبية، في تيار اليمين المتطرف بالولايات المتحدة.

وذكر عملاق مواقع التواصل، أنه سيحذف حساب “بول نيلين”، وهو متعصب ينادي بسيادة العرق الأبيض، وقد خاض انتخابات الكونغرس عام 2018.

وكذلك سيحذف فيسبوك،حساب زعيم حركة “أمة الإسلام”، “لويس فرخان”، الذي كان يدعو لفصل السود عن البيض، ووصف اليهود بأنهم مثل حشرة الأرضة.

وتعهد فيسبوك بإزالة أي حسابات، وصفحات ومجموعات وأحداث، مرتبطة بالأفراد المحظورين.

وذلك سواء على شبكتها الاجتماعية الأساسية “فيسبوك”، أو على تطبيق إنستغرام لمشاركة الصور.

وأكدت الشركة، إنها تحظر أي مستخدم يروج للعنف أو الكراهية.