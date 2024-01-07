فيستون: “جاهزون لمواجهة المنتخب الجزائري بهدف تقييم مستوانا”
بقلم كريم تيغرمت
أكد لاعب منتخب بورندي، عبد الرزاق فيستون، جاهزيتهم للمبارة التحضيرية التي ستجمعهم بالمنتخب الجزائري، تحضيرا لنهائيات أمم إفريقيا 2023.
وصرح اللاعب فيستون، لتلفزيون “النهار”: “نحن جاهزون لمباراتنا التحضيرية أمام الجزائر، والتي نسعى من خلالها تقييم مستوانا”.
كما أضاف: “هذه ليست المرة الاولى التي نواجه فيها المنتخب الجزائري، حيث خضنا مباراة تحضيرية بقطر، قبل كان 2019، أين تعادلنا بهدف لمثله”
وتابع عبد الرزاق فيستون: “سنخوض مواجهة تحضيرية جديدة، ضد المنتخب الجزائري الذي نحترمه، ونتمنى الفوز للأفضل”.
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