فيصل المينيون:”لن أتزوج شقيقة أمل بوشوشة”

نفى نجم الراي فيصل المينيون كل الأخبار التي تنشر في مواقع التواصل الإجتماعي التي تخص زواجه من مروة بوشوشة شقيقة أمل.

نشر المينيون على موقعه الخاص بالإنستغرام خبر يقول فيه”مروة بوشوشة عزيزة عليا بزاف، وهي صديقة مقربة مثل أختي”.

ويواصل في ذات المنشور:”خلوا بنت الناس تعيش حياتها أخطونا من الإشاعات..”

و يضيف فيصل:”هذا المنشور درتو على رفقاء السوء..نهار نتزوج تعرفوا شكون هي..”

والمعروف أن مروة بوشوشة شقيقة النجمة الجزائرية أمل أصبحت تظهر في كل مناسبة مع فيصل المينون، وقالت أنها معجبة بأغانيه.