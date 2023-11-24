فيصل المينيون :” أطلب السماح من الجزائريين”

خرج مغني الراي المعروف بـ “فيصل المينيون” عن صمته بشان القضية التي أثارت جدلا كبيرا بشأن مشاركة في الدورة المصغرة بدبي الإماراتية بإسم الجزائر.

وقال فيصل المينيون في تصريح لـ “النهار” اليوم الجمعة “أطلب السماح من الجزائريين و السلطات الجزائرية السماح بشأن المشاركة الوهمية، بإسم المنتخب الوطني في دورة دبي الإماراتية”.

كما أضاف اللاعب الذي حمل قميص مولودية الجزائر في الأصناف الصغرى “المنتخب كان وهمي ولعبت لصالحه رغم أنه كانت لدينا كل الأمور التي تتعلق بالمشاركة”.

وأردف اللاعب الذي شارك في منتخب الميني فوت “لا أفضل الحديث حول إستبعادي من منتخب ميني فوت، تلقيت معلومات فقط بشأن الاستغناء عن خدماتي”.

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