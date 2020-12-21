فيصل المينيون: زوجتي مسلمة ومن أصول جزائرية وهذه قصة زواجنا

تحدث الفنان الجزائري فيصل الرايسي، والمعروف فنيا بـ”فيصل المينيون”، عن قصة زواجه، بعدما أعلن عن دخوله القفص الذهبي.

وكشف الفنان، إن زوجته ولدت في كندا ولكنها تحمل أصولا جزائرية وهي مسلمة.

وعن قصة زواجه، قال الفنان إن زوجته كانت صديقة له، ووقفت معه في أصعب أيام حياته، عندما كان يعاني من إكتئاب حاد خلال تواجده بكندا.

وأورد فيصل المينيون: “إستخرنا قبل الزواج، والحمد لله الذي جمع بيننا في الحلال، مكتوب ربي”.

وعن جديده الفني، قال الفنان الشاب إنه يحضر لأغنيتين، إحداهما شعبية وأخرى اجتماعية.

هذا وأعلن النجم الجزائري فيصل المينيون، عن دخوله القفص الذهبي، أمس الأحد، عبر حسابه على انستغرام.