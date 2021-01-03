فيصل المينيون لـ”النهار”: زوجتي جزائرية واخترتها عن قناعة

أفصح الفنان الجزائري، فيصل المينيون، اليوم الأحد، في اتصال خص به قناة “النهار” عن تفاصيل زواجه.

وقال فيصل المينيون إن زوجته ولدت بكندا، لكنها من أبوين جزائريين، وتتحدث اللهجة الجزائرية.

وأضاف “زوجتي اخترتها عن قناعة، كنت أمر بظروف صعبة، بين الماضي وحالتي الحالية وقعت العديد من الاشياء لا يعرفها المتابعون”.

وتابع “بين الماضي وزواجي وقعت العديد من الأشياء، التقيت بزوجتي بعدما مررت بفترة جد حرجة”.

وأشار “ما أعجبني في زوجتي أنها تحترم نفسها وتحترمني، وقفت معي في أوقاتي الحرجة، ولا يمكنها التخلي عني”.