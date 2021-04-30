فيصل المينيون: “نحب قناة النهار ونتابع كل برامجها”

نزل الفنان المعروف فيصل المينيون ضيفا عبر تقنية السكايب على برنامج زابينغ رمضان الذي تتبث على قناة النهار.

وخلال المكالمة كشف الفنان عدة أمور بخصوص حياته ويومياته في شهر رمضان بديار الغربة أين يقيم رفقة زوجته بكندا.

ولم يتمالك فيصل المينيون نفسه من البيكاء حين سمع أراء الجزائريين ومحبيه بخصوصه وإعتبر أن هذا فخرا له.

وواصل فيصل المينيون انه سيزور الجزائر رفقة زوجته التي إعتبرها سنده في الغربة.

وفي الأخير وجه الشكر الجزيل لقناة النهار التي يكن لها كل التقدير والإحترام وتربطه بها علاقة جيدة

كما قال الفنان فيصل المينيون أنه من المتابعين الوفيين لبرامج قناة النهار التي لا يستغني عن مشاهدة كل يبث فيها.