فيصل المينيون يتصدر اليوتيوب بفيديو كليب جديد

طرح مغني الراي الجزائري “فيصل الرايسي”، والمعروف بـ “فيصل المينيون”، أمس الإثنين، أغنية جديدة، على طريقة الفيديو كليب، في صفحته الرسمية على موقع الفيديوهات “اليوتيوب”.

وتتصدر الأغنية الجديدة، لنجم الراي “فيصل المينيون”، والتي تحمل عنوان ” Bisoux Les Jaloux”، “اليوتيوب” في الجزائر.

وتقترب الأغنية، من النصف مليون مشاهدة، بعد ساعات فقط من طرحها على موقع “اليوتيوب”.

للتذكير، حذف “فيصل المينيون”، فيديو كليبه الأخير، والذي طرحه قبل شهر من الآن، لإرضاء جمهوره، بعدما لاقى الكليب،

استنكارا واسعا من محبيه، بسبب اللقطات غير اللائقة بمجتمعنا الجزائري.